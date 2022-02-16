21 февраля «Буковина» представит нового главного тренера

21 февраля черновицкая «Буковина» возобновит подготовку к весенней части чемпионата Украины во Второй лиге.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, футболистам «Буковины» будет представлен новый главный тренер — Андрей Mельничук. В 2019 году он уже возглавлял «Буковину», а в роли игрока защищал ворота этой команды.

По имеющейся информации, ему будут помогать Юрий Киселица и Игорь Папазов.

Также на следующей неделе местный предприниматель Андрей Сафроняк станет президентом ФК «Буковина».

Напомним, что пока «Буковина» занимает девятое место в группе «А» Второй лиги, набрав 23 очка.

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