1xBet запустил акцию в честь Хэллоуина, главный приз – iPhone 13 Pro Max

В честь Хэллоуина, который традиционно отмечается 31 октября, букмекерская компания 1xBet запустила акцию Halloween Lucky Wheel, главным призом в которой является iPhone 13 Pro Max 128GB.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо выполнить несколько простых условий:

Зарегистрироваться или авторизоваться на сайте 1xBet;

Дать согласие в личном кабинете на участие в бонусных акциях;

Пополнить счёт минимум на семь долларов;

Прокрутить Lucky Wheel в разделе 1xGames.

Участники акции могут выиграть один из ста смартфонов Apple, либо бонусы для дальнейшей игры в 1xBet: удвоение ставки, вращение колеса или возвращение половины проигрышной ставки.

Акция будет длиться с 27 по 31 октября. Испытать удачу в акции Halloween Lucky Wheel можно несколько раз в сутки – бесплатные вращения начисляются каждый час.

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