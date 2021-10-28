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1xBet запустил акцию в честь Хэллоуина, главный приз – iPhone 13 Pro Max

Иван Савельев
Иван Савельев
28.10.2021
14:25
Новость
Другие
Гемблинг
1xBet запустил акцию в честь Хэллоуина, главный приз – iPhone 13 Pro Max

В честь Хэллоуина, который традиционно отмечается 31 октября, букмекерская компания 1xBet запустила акцию Halloween Lucky Wheel, главным призом в которой является iPhone 13 Pro Max 128GB.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо выполнить несколько простых условий:

  • Зарегистрироваться или авторизоваться на сайте 1xBet;
  • Дать согласие в личном кабинете на участие в бонусных акциях;
  • Пополнить счёт минимум на семь долларов;
  • Прокрутить Lucky Wheel в разделе 1xGames.

Участники акции могут выиграть один из ста смартфонов Apple, либо бонусы для дальнейшей игры в 1xBet: удвоение ставки, вращение колеса или возвращение половины проигрышной ставки.

Акция будет длиться с 27 по 31 октября. Испытать удачу в акции Halloween Lucky Wheel можно несколько раз в сутки – бесплатные вращения начисляются каждый час.

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