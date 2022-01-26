1xBet стал официальным партнером нескольких бразильских футбольных турниров

Букмекерская компания 1xBet стала официальным беттинг-партнером нескольких футбольных турниров Бразилии, среди которых Суперкубок страны, Серии С и D, а также чемпионаты отдельных штатов.

«В новый сезон компания входит со спонсорствами множества футбольных турниров Бразилии. Мы верим, что наше сотрудничество принесет огромную пользу всем сторонам, а главное – бразильским фанатам футбола», – прокомментировал заключение контрактов представитель 1xBet Алекс Соммерс.

Соглашение о партнёрстве будет действовать до конца 2022 года, а реклама букмекера появится на матчах соответствующих турниров. Кроме того, 1xBet получил права на нейминг в Сериях C и D, а также в некоторых чемпионатах штатов.

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