1xBet стал официальным партнером бразильской Лиги Паулиста

Букмекерская компания 1xBet сообщила о заключении эксклюзивного спонсорского соглашения с Лигой Паулиста на сезон-2022.

«Турнир вызывает интерес у огромного количества любителей спорта, как и компания 1xBet. Уверен, что наше сотрудничество с Лигой Паулиста удовлетворит потребности футбольных фанатов по всему миру и принесет пользу как турниру, так и нашей компании», – сказал представитель 1xBet Алекс Соммерс.

В Лиге Паулиста принимают участие такие известные команды как «Коринтианс», «Сан-Паулу», «Палмейрас», «Сантос» и другие. Первые матчи турнира сезона-2022 были сыграны 23 и 26 января.

По ходу розыгрыша Лиги Паулиста 1xBet будет дарить своим клиентам бонусы с фрибетами на матчи чемпионата, а реклама букмекера появится во время игр на статических и LED-бортах, а также в социальных сетях турнира.

1xBet стал официальным партнером нескольких бразильских футбольных турниров

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