1xBet продлил медиаправа на рекламу в матчах Ла Лиги до 2024 года

Букмекерская компания 1xBet сообщила о том, что достигла соглашения с Ла Лигой о продлении медиаправ на рекламу в чемпионате Испании и Кубке страны до 2024 года.

«Мы очень довольны продолжением сотрудничества, которое длится уже не первый год. Опыт работы на глобальных рынках, который накопила букмекерская компания 1xBet, позволяет нам предлагать промоактивности, интересные как фанам всего испанского футбола, так и болельщикам отдельных клубов», – заявил представитель 1xBet Алекс Соммерс.

Букмекер продолжит использовать визуальную рекламу на футбольных матчах лучших испанских команд, включая «Реал» и «Барселону». Подчёркивается, что маркетинговые интеграции будут носить глобальный характер.

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