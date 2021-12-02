Фрибет 3000 UAH
Манчестер Юнайтед — Арсенал
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие
  4. Гемблинг

1xBet претендует на победу в пяти номинациях премии EGR Nordics Awards

Иван Савельев
Иван Савельев
02.12.2021
20:39
Новость
Другие
Гемблинг
1xBet претендует на победу в пяти номинациях премии EGR Nordics Awards

Ежегодная церемония вручения премий EGR Nordics Awards состоится 27 января 2022 года. Лучшие гемблинговые компании, работающие в скандинавском регионе, будут бороться за награды в 20 номинациях. Букмекерская компания 1xBet претендует на победу в пяти из них:

  • «Оператор ставок на спорт»
  • «Мобильный оператор»
  • «Оператор казино»
  • «Аффилиатская программа»
  • «Служба поддержки»

«Приятно осознавать, что мы второй год подряд получаем сразу несколько номинаций в EGR Nordics Awards. Это подтверждает, что мы успешно развиваемся в разных направлениях», – сказал спикер 1xBet Алекс Соммерс.

В прошлом году эксперты премии EGR Nordics Awards отметили 1xBet наградой за лучшую рекламную компанию. «Рекламная кампания 1xBet была очень продуманной и интересной», – отметили организаторы.

Букмекерская компания 1xBet номинирована в 7 категориях премии SBC Awards 2021
Букмекерская компания 1xBet номинирована в 7 категориях премии SBC Awards 2021
1xBet предлагает ставки на второй сезон сериала «Игра в кальмара»
1xBet предлагает ставки на второй сезон сериала «Игра в кальмара»
1xBet предлагает ставку без риска на матч «Боруссия» – «Бавария»
1xBet предлагает ставку без риска на матч «Боруссия» – «Бавария»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

80
100 EUR Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи