1xBet претендует на победу в пяти номинациях премии EGR Nordics Awards

Ежегодная церемония вручения премий EGR Nordics Awards состоится 27 января 2022 года. Лучшие гемблинговые компании, работающие в скандинавском регионе, будут бороться за награды в 20 номинациях. Букмекерская компания 1xBet претендует на победу в пяти из них:
- «Оператор ставок на спорт»
- «Мобильный оператор»
- «Оператор казино»
- «Аффилиатская программа»
- «Служба поддержки»
«Приятно осознавать, что мы второй год подряд получаем сразу несколько номинаций в EGR Nordics Awards. Это подтверждает, что мы успешно развиваемся в разных направлениях», – сказал спикер 1xBet Алекс Соммерс.
В прошлом году эксперты премии EGR Nordics Awards отметили 1xBet наградой за лучшую рекламную компанию. «Рекламная кампания 1xBet была очень продуманной и интересной», – отметили организаторы.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.