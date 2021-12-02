1xBet претендует на победу в пяти номинациях премии EGR Nordics Awards

Ежегодная церемония вручения премий EGR Nordics Awards состоится 27 января 2022 года. Лучшие гемблинговые компании, работающие в скандинавском регионе, будут бороться за награды в 20 номинациях. Букмекерская компания 1xBet претендует на победу в пяти из них:

«Оператор ставок на спорт»

«Мобильный оператор»

«Оператор казино»

«Аффилиатская программа»

«Служба поддержки»

«Приятно осознавать, что мы второй год подряд получаем сразу несколько номинаций в EGR Nordics Awards. Это подтверждает, что мы успешно развиваемся в разных направлениях», – сказал спикер 1xBet Алекс Соммерс.

В прошлом году эксперты премии EGR Nordics Awards отметили 1xBet наградой за лучшую рекламную компанию. «Рекламная кампания 1xBet была очень продуманной и интересной», – отметили организаторы.

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