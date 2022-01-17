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1xBet претендует на победу в десяти номинациях премии International Gaming Awards-2022

Иван Савельев
Иван Савельев
17.01.2022
10:58
Новость
Другие
Гемблинг
1xBet претендует на победу в десяти номинациях премии International Gaming Awards-2022

11 апреля в Лондоне состоится вручение престижной премии International Gaming Awards-2022 (IGA-2022), создатели которой отмечают лучшие бренды в мире гэмблинга. Букмекерская компания 1xBet претендует на победу сразу в десяти номинациях:

  • Лучшее лайв-казино;
  • Лучший оператор ставок на спорт;
  • Лучшая уникальная игровая компания года;
  • Лучшая платформа года для ставок на спорт;
  • Лучший оператор года в сфере онлайн-игр;
  • Лучший оператор онлайн-казино;
  • Лучший мобильный оператор;
  • Лучший инноватор года среди операторов;
  • Лучший мобильный спортивный продукт;
  • Лучший клиентский сервис.

«Число номинаций, на победу в которых претендует 1xBet, в очередной раз демонстрирует очень высокий уровень сервиса и услуг, предоставляемых нашим брендом. Мы стремимся быть лучшими во всех направлениях, предоставляя клиентам лучшие решения на рынке», – прокомментировали номинацию в 1xBet.

В прошлом году жюри IGA признало 1xBet лучшим лайв-казино.

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