1xBet претендует на победу в десяти номинациях премии International Gaming Awards-2022

17.01.2022
10:58
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Гемблинг
11 апреля в Лондоне состоится вручение престижной премии International Gaming Awards-2022 (IGA-2022), создатели которой отмечают лучшие бренды в мире гэмблинга. Букмекерская компания 1xBet претендует на победу сразу в десяти номинациях:
- Лучшее лайв-казино;
- Лучший оператор ставок на спорт;
- Лучшая уникальная игровая компания года;
- Лучшая платформа года для ставок на спорт;
- Лучший оператор года в сфере онлайн-игр;
- Лучший оператор онлайн-казино;
- Лучший мобильный оператор;
- Лучший инноватор года среди операторов;
- Лучший мобильный спортивный продукт;
- Лучший клиентский сервис.
«Число номинаций, на победу в которых претендует 1xBet, в очередной раз демонстрирует очень высокий уровень сервиса и услуг, предоставляемых нашим брендом. Мы стремимся быть лучшими во всех направлениях, предоставляя клиентам лучшие решения на рынке», – прокомментировали номинацию в 1xBet.
В прошлом году жюри IGA признало 1xBet лучшим лайв-казино.
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