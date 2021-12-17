1xBet предлагает ставку без риска на матч «Милан» – «Наполи»

Центральным матчем 18-го тура итальянской Серии А станет противостояние на «Сан-Сиро», где «Милан» будет принимать «Наполи». Игра состоится 19 декабря в 22:45 по московскому времени.

В случае победы над миланцами, команда под руководством Лучано Спалетти догонит «россонери» в турнирной таблице, однако добиться её будет непросто. В двух последних матчах чемпионата неаполитанцы, а в шести последних поединках против «Милана» выиграли всего однажды.

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Самым популярным исходом последних матчей между «Миланом» и «Наполи» была ничья: в восьми встречах она была зафиксирована четыре раза. Самым популярным счётом при этом был 0:0, который встречался дважды. Отметим также, что оба раза команды не могли забить ни одного гола за 90 минут именно в играх на «Сан-Сиро».

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