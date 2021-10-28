1xBet предлагает ставки на второй сезон сериала «Игра в кальмара»

Первый сезон сериала «Игра в кальмара» стал одним из самых громких событий осени 2021 года. Он занимает первое место по популярности в истории Netflix – сериал посмотрели более 110 миллионов человек.

Букмекерская компания 1xBet начала принимать ставки, которые могут произойти во втором сезоне «Игры в кальмара». На то, что Netflix анонсирует второй сезон сериала до конца 2021 года, предлагается коэффициент 1,60. На противоположный исход предлагается котировка 2,10.

Эксперты 1xBet оценили и вероятность возвращения в игру главного героя Сон Ги-хуна – поставить на его участие в следующих «Играх в кальмара» можно по коэффициенту 1,90. На возможное появление во втором сезоне игры Red Light, Green Light (аналог «Море волнуется раз») выставлена котировка 4,00.

Создатель сериала Хван Дон Хек намекнул, что сериал может получить продолжение, но однозначного ответа на вопрос о втором сезоне «Игры в кальмара» пока не дал.

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