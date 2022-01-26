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1xBet предлагает безрисковые ставки на киберспорт в рамках акции «Кибер эра»

Иван Савельев
Иван Савельев
26.01.2022
17:08
Новость
Другие
Гемблинг
1xBet предлагает безрисковые ставки на киберспорт в рамках акции «Кибер эра»

Букмекерская компания 1xBet объявила о старте акции «Кибер эра», в ходе которой любители киберспорта могут делать безрисковые ставки на свои любимые дисциплины.

Чтобы принять участие в акции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте букмекера, согласиться на участие в бонусных акциях и сделать ставку на точный счёт события, которое предлагается на специальной странице акции.

Если ставка окажется неудачной, то клиент 1xBet получит свои средства назад в виде промокода. Максимальная сумма, которую можно вернуть в рамках одного события – десять долларов.

Принять участие в акции «Кибер эра»
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