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1xBet – официальный спонсор Кубка африканских наций-2021

Даниил Красников
Даниил Красников
24.12.2021
15:33
Новость
Футбол

1xBet будет спонсором Кубка африканских наций (КАН), который стартует 9 января в Камеруне.

По условиям соглашения, реклама букмекерской компании будет присутствовать на стадионах, на которых состоятся матчи, а также на ТВ, различных графических материалах и билетах.

«Мы довольны тем, как проходит наше сотрудничество с КАФ (Африканская конфедерация футбола – прим. Мetaratings.ru), и рады способствовать развитию спорта на континенте. Грядущий КАН – уже второй по счету, официальным партнером которого мы являемся, и мы верим, что с нашей поддержкой он снова пройдет максимально интересно, ярко и подарит болельщикам море впечатлений», – рассказали в 1xBet.

1xBet

Прекрасные условия для того, чтобы заработать на Кубке африканских наций, фанаты футбола смогут найти на 1xBet!

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