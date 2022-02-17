1хBet запустил акцию к турниру по CS:GO IEM Katowice 2022

Букмекерская контора 1хBet, которая является официальным партнёром турнира по CS:GO IEM Katowice 2022, объявила о начале акции, приуроченной к старту этого события.

Призовой фонд акции насчитывает почти 450 призов, среди которых скины «История о драконе», «Поверхностная закалка», «Огненный змей», «Удар молнии», «Синий фосфор», гаджеты от Apple, промокоды и другое.

Чтобы стать участником акции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 1хBet и согласиться на участие в бонусных акциях в личном кабинете. После этого нужно нажать на кнопку «Принять участие» на специальной странице акции и делать ставки от 3$ на события турнира IEM Katowice 2022.

За каждые проставленные 3$ игрок будет получать билет, дающий право участвовать в розыгрыше призов, результаты которого будут опубликованы 2 марта. Турнир IEM Katowice 2022 продлится с 15 по 27 февраля.

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