15 свободных агентов уехали на просмотр

Созданная по инициативе всеукраинского профсоюза «Футбол Украины» сборная свободных агентов успешно выступила в турнире, посвященному памяти легендарного вратаря киевского «Динамо» Олега Mакарова.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после окончания соревнований сразу 15 подопечных тренера Вячеслава Богоделова были приглашены на просмотр в другие клубы.

Напомним, что цель этого проекта – помочь футболистам, оказавшимся без контракта, трудоустроиться на профессиональном уровне.

По имеющейся информации, Артем Mалыш уехал в «Черноморец», Денис Притыковский (на фото) — в «Таврию», Богдан Голуб — в «Александрию», Владислав Клименко — в «Диназ», а Александр Шевченко — в «Энергию».

Ранее мы сообщали о том, что ФК «Львов» решил досрочно вернуться со сборов в Турции.

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