12 января состоится решающая встреча Шарана с руководством «Миная»

14 января закарпатская команда возобновит подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 12 января состоится решающий раунд переговоров между руководством ФК «Минай» и главным претендентом на вакантную должность главного тренера Владимиром Шараном. Если завтра будет достигнута договоренность по тем вопросам, которые вызывали беспокойство у Шарана во время первой декабрьской встречи, то можно будет садиться за стол переговоров для подписания контракта.
По имеющейся информации, после возвращения из отпуска «Минай» в январе проведет два спарринга: 22 — с венгерским «Дебреценом» и 28 — с перволиговым «Ужгородом».
Тем временем, сегодня контракт с еще одним венгерским клубом — «Гонведом» подписал капитан «Миная» Александр Петрусенко.
Напомним, что «Минай» занимает 15 место в чемпионате УПЛ набрав десять очков.
Ранее экс-тренер закарпатцев Игорь Леонов рассказал, какой матч повлиял на его отставку.
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