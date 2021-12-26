12-летний украинец выиграл Гран-при по шахматам

12-летний украинский шахматист Игорь Самуненков выиграл Суперфинал юношеского Гран-при U-12. В финальном раунде главным соперником Самуненкова был 12-летний американец Абхиманью Мишра.

Самуненков обыграл Мишру со счетом 1.5:0.5, и, набрав с основным соперником по 6.5 очков, стал победителем благодаря победе в личной встрече.

В серии онлайн-соревнований по рапид-игре среди юношей и девушек (до 10, 12, 14, 16, 18 лет) приняли участие более 3000 участников, а в финальный турнир под названием FIDE Online Cadets and Youth Rapid Super Final с призовым фондом в 30 тысяч евро отобрались по 6 лучших спортсменов из каждой возрастной категории, сообщает Sport.ua.

В 2021 году Игорь Самуненков выиграл взрослый чемпионат Украины 2021 по рапид-игре и получил звание мастера FIDE. Теперь юный украинец сыграет в Варшаве, где с 26 по 30 декабря пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу среди взрослых.

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